В Інтернаціональному Легіоні боронять Україну військові з понад 50 країн

Найбільше захисників – це громадяни США та Британії.

Є громадяни країн Прибалтики та Фінляндії. Та навіть з далекої Бразилії, Південної Кореї та Австралії.

Про це на брифінгу повідомив спікер Інтернаціонального Легіону оборони України Дамьєн Магру, передає кореспондент LB.

“У нашому легіоні є представники з понад 50 країн. За останніми даними, це представники 55 країн, усіх частин світу та континентів. Це представники навіть таких далеких: Бразилії, Південної Кореї, Австралії”, – заявив він.

За його словами, найбільшу кількість в Легіоні на захисті України представляють американці та британці. А також поляки та громадяни Канади з українським корінням.

“Є також інші громадяни з країн Прибалтики та Фінляндії”, – додав він.

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України. У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Також поширили відео "вироку".