У лікарні Тернопільщини досі перебуває десятеро постраждалих від ракетних ударів

В результаті суботніх ракетних ударів у Чорткові Тернопільської області в лікарні перебуває десять поранених.
"Стан людей середньої важкості", – повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram.
Також, за інформацією голови ОВА, ракетні обстріли пошкодили заклади освіти у Чорткові.
Серед них: одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Загалом, вибухова хвиля пошкодила:
- 24 віконні конструкції;
- 12 склопакетів;
- 5 дверних конструкцій;
- покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;
- перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;
- підвіконня.
Нагадаємо, увечері 11 червня в м.Чортків Тернопільської області пролунали вибухи.
Серед постраждалих від ракетного удару є діти.
22 постраждалих, серед яких 12-річна дитина, – переважно мешканці будинків, розташованих поруч із місцем атаки.