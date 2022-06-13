У лікарні Тернопільщини досі перебуває десятеро постраждалих від ракетних ударів

Вони отримали поранення внаслідок атаки на Чортків.

В результаті суботніх ракетних ударів у Чорткові Тернопільської області в лікарні перебуває десять поранених.

"Стан людей середньої важкості", – повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram.

Також, за інформацією голови ОВА, ракетні обстріли пошкодили заклади освіти у Чорткові.

Серед них: одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Загалом, вибухова хвиля пошкодила:

24 віконні конструкції;

12 склопакетів;

5 дверних конструкцій;

покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;

перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;

підвіконня.

Нагадаємо, увечері 11 червня в м.Чортків Тернопільської області пролунали вибухи.

Серед постраждалих від ракетного удару є діти.

22 постраждалих, серед яких 12-річна дитина, – переважно мешканці будинків, розташованих поруч із місцем атаки.