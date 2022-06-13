Суд арештував активи "Моршинської", що належить Фрідману

Співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води.

Про це йдеться у повідомлення БЕБ.

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з Росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства) на загальну суму 53,4 млн грн.

Спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств, орієнтовна ринкова вартість бренду в 2021 році становила понад 10 млрд грн. в еквіваленті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого російським олігархом та бізнесменами, проводиться детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід здійснює Департаменту стратегічних розслідувань НП України. З метою всебічного розслідування організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Досудове розслідування триває.

Оновлення. За даними "Економічної правди", йдеться про арешт корпоративних прав компанії "Моршинська", яка через кіпрські компанії належить російському олігарху Михайлу Фрідману, який знаходиться під санкціями США, ЄС та Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський олігарх Михайло Фрідман хоче стати громадянином України. Він консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України.