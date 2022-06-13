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У День Росії Повітряні сили ЗСУ привітали окупантів збитим літаком

Було вражено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

У День Росії Повітряні сили ЗСУ привітали окупантів збитим літаком
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Учора близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський Су-34. Таким чином вони привітали загарбників із Днем Росії, який у РФ відзначають 12 червня.

"Російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю", – повідомили на офіційному Telegram-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що літак упав на тимчасово окуповану територію. Інформація про стан пілотів уточнюється.

Крім того, 12 червня зенітним ракетним підрозділом збито російський безпілотник "Орлан-10". А українська ударна авіація здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції. Було завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки та живій силі противника. Унаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Також, Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс побажав Росії в день її національного свята поразки у війні проти України, а мешканці Херсона проігнорували організоване окупаційною владою святкування.

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