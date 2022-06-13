Подоляк перерахував, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни.

Для перемоги українцям потрібен паритет важкої зброї, наголосив він у Твіттері.

"1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів", – написав Подоляк.

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути 🇷🇺 з 🇺🇦, нам потрібен паритет важкої зброї:



1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.



15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

Він заявив, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої очікуються рішення.

У квітні міністри оборони понад 40 країн утворили контактну групу щодо оборони України. Зустріч пройшла на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". За результатами засідання було вирішено надати українцям необхідну зброю.

Через місяць відбулось нове засідання. Список країн, які стали частиною обговорення захисту українців від окупації Росією, розширився. На зустрічі констатували прогрес у постачанні 155 мм артилерії та окреслили першочергові потреби захисників. Міністр оборони України Резніков повідомив, що ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети "Harpoon".