Голова СБУ зустрівся з послом США

Голова Служби безпеки України Іван Баканов зустрівся з нещодавно призначеним послом США Бріджит Брінк.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Брінк наголосила, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України та засуджують російську агресію.

"Ми високо цінуємо надану Сполученими Штатами безпрецедентну фінансову та військову підтримку, яка допомагає нашим захисникам протидіяти російській агресії. Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським Урядом запроваджено до рф найбільший за всю історію обсяг санкцій", –зазначив Баканов.

Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.

"Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів", – наголосив Баканов.

Пані посол, своєю чергою, підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.

"Ми розуміємо, що для України – це війна на виживання, а для США боротьба українського народу – це захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Джо Байден, стояти поруч з Україною в цю непросту хвилину – це не просто правильна позиція. Це також в наших національних інтересах – забезпечити мир та стабільність у Європі та дати чіткий сигнал про те, що застосування сили – це не правильний підхід. Якщо Росія не заплатить високу ціну за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою, що знаменуватиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях", – зазначила Брінк.

Нагадаємо, 30 травня посол США в Україні Бріджит Брінк вручила вірчі грамоти Міністерству закордонних справ України та розпочала обговорення того, як США можуть підтримати Україну.

Брінк була призначена на посаду посла в Україні 18 травня. 28 травня посол США в Україні отримала візу для роботи в нашій країні. 18 травня над посольством США в Києві підняли прапор на знак відновлення роботи.