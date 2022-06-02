Раніше посол Брінк вручила вірчі грамоти в МЗС.

Недавно призначена посол США в Україні Бріджит Брінк вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському та окреслила план своїх дій на посаді.

Про це розповіла під час брифінгу в Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк розповіла про основні напрямки роботи американської дипломатичної місії в Україні:

допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії;

забезпечити, щоб ті, кому це необхідно, отримували американську гуманітарну допомогу;

докласти зусиль, щоб Росія понесла відповідальність за свої звірства та воєнні злочини;

контролювати використання військової допомоги США;

відновити роботу посольства США в повному складі.

Нагадаємо, 30 травня посол США в Україні Бріджет Брінк вручила вірчі грамоти Міністерству закордонних справ України та розпочала обговорення того, як США можуть підтримати Україну.

Брінк була призначена на посаду посла в Україні 18 травня. 28 травня посол США в Україні отримала візу для роботи в нашій країні. 18 травня над посольством США в Києві підняли прапор на знак відновлення роботи.