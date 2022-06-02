Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, - Монастирський

Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, наразі оперативне розмінування провели на території площею понад 2,7 млн га. Нині тривають відповідні роботи в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях.

"Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", - сказав Монастириський.

Міністр додав, що вже є трагічні випадки, коли українці підриваються на вибухонебезпечних предметах. Так, лише за травень було зафіксовано 15 таких випадків.

Для цього МВС проводить превентивні заходи серед громадян. Серед них, зокрема, - відповідні уроки в школах у новому навчальному році, а також навчальні мультфільми з собакою-піротехніком Патроном від ДСНС України.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування. Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.