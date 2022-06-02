Підрозділи ППО Нацгвардії від початку російського вторгнення знищили 17 ворожих повітряних цілей, - МВС

Серед них – шість літаків СУ-25, вісім гелікоптерів і три безпілотники.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи ППО Національної гвардії України знищили 17 повітряних цілей противника.

Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий.

За його словами, словами, серед втрат техніки окупантів - шість літаків СУ-25, вісім гелікоптерів і три безпілотники.

"Варто зазначити, що два літаки СУ-25 знищив солдат-строковик з ПЗРК "ІГЛА", - додав Надточий.

Він також зазначив, що авіаційні підрозділи Нацгвардії провели понад 140 літаковильотів повітряної розвідки, а підрозділи розвідки НГУ виявили 1310 цілей росіян.

Нагадаємо, строковик Нацгвардії в Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".