У Генштабі назвали основні пріоритети РФ: позбавлення України виходу до морів та зрив постачання техніки зі Заходу

Стратегічна мета президента РФ залишається без змін – це знищення України як держави. Передбачається концентрація зусиль на окремих ключових напрямках, зокрема на сході та півдні України.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 2 червня.

Підготовка збройних сил Білорусі, регулярні обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей з території РФ і розхитування ситуації в Придністровʼї є загальним задумом, спрямованим на сковування наших військ від перегрупування та відправки на більш важливі напрямки.

"Противник паралельно з військовими діями буде вживати заходів, спрямованих на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні", – повідомив він.

Найбличжим часом, за оцінкою Генштабу, пріорітетом Росії буде:

нарощування інтенсивності застосування авіа- та ракетних ударів по цивільних та військових обʼєктах по всій Україні

продовження тотального знищення інфраструктури та мирного населення

у подальшому – оточення та знищення угруповання Обʼєднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області до АР Крим, далі – до Придністровʼя. Як результат – позбавлення виходу України до Чорного та Азовського морів

виявлення маршрутів логістичного забезпечення та знищення складів із технікою і боєприпасами та зрив постачання техніки від Західних партнерів

"Хочу наголосити, що, незважаючи на потужні зусилля, противнику вже понад три місяці не вдається досягти цілей своєї так званою операції. Проте нам не на часі розслаблятися. ЗСУ та інші складові сил оборони роблять все можливе і неможливе для стримування противника", – наголосив Олексій Громов.

Нагадаємо, завтра буде 100 днів, як український народ мужньо чинить опір російському воєнному вторгненню.