У Києві заборонили плавати на моторних човнах та катерах

КМДА нагадує, що пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть.

У межах Києва на період дії воєнного стану заборонено навігацію для маломірних суден на водних об’єктах.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Також у КМДА нагадали, що пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть.

"На територіях пляжів і зон відпочинку триватиме обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пляжний сезон у Києві розпочинати поки що не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів і проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів.