Окупанти захопили більшу частину Сєвєродонецька, – Міноборони Британії

Війська РФ взяли під контроль більшу частину міста Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, дорога, що веде до Сєвєродонецька, залишається під контролем України. Росія продовжує нарощували локальні успіхи завдяки великій концентрації артилерії. При цьому війська РФ несуть втрати.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oC4NSGhSQT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 2, 2022

Для російських сил надзвичайно важливим лишається форсування ріки Сіверський Донець, оскільки вони готуються до захоплення Донецької області після Луганської.

Потенційні місця переправи знаходяться між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також недалеко від окупованого Лиману. У цих місцях ріка надалі контролюється ЗСУ, які зруйнували мости через неї.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сьогодні заявив про те, що за минулу ніч окупанти не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Ситуація на Луганському напрямку лишається важкою. Російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ зразу з декількох напрямків: з боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки.