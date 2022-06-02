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За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Луганщині зразу на чотирьох напрямках. 

За минулу ніч росіяни не мали успіхів у Сєвєродонецьку. Захисники посунули їх на кількох вулицях і взяли полонених, – Гайдай
Сєвєродонецьк
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Ситуація на Луганському напрямку лишається важкою. Російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ зразу з декількох напрямків: з боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки.

Мета росіян – Сєвєродонецьк. За минулу ніч вони жодних успіхів у цьому місті не мали, повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Станом на ранок усе місто окупанти не контролюють, бої тривають. 

"Вчора наші хлопці робили певні такі невеличкі операції, контратаки. Вдалося посунути на певних вулицях ворога і навіть полонених взяти. Ситуація залишається, як кажуть військові, стабільно важкою, але контрольованою", – зазначив він.

У бомбосховищах Сєвєродонецька люди мають трохи генераторів та гуманітарних наборів. Якщо найближчим часом оборонці посунуть росіян, то мирним мешканцям зразу привезуть партію гуманітарної допомоги. Звʼязок із людьми в укриттях рідко, але є. 

Із Сєвєродонецька евакуацію поки що не будуть відновлювати через високу небезпеку. З Лисичанська поки що теж, але за ситуацією слідкують.

Нагадаємо, на початку тижня російські війська просунулись углиб Сєвєродонецька. Спочатку вони займали готель "Мир", що на околиці, а потім пішли штурмом у бік центру міста. Більшість території Сєвєродонецька захоплена, ЗСУ контролюють промзону. Частина оборонців відійшла на заздалегідь підготовлені позиції, частина – лишається і веде бої з окупантами. 

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