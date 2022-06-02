Ракети по Львівщині були запущені з акваторії Чорного моря. Госпіталізовано чотирьох людей (оновлено)

Ракетний удар росіяни завдали по Стрийському та Самбірському районах.

Ввечері 1 червня росіяни завдали ракетних ударів по Львівській області. Ракетний удар був завданий по обʼєкту транспортної інфраструктури, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - додав пізніше Козицький.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин уточнив, що постраждалих серед залізничників немає. Він підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Оновлення. Вранці 2 червня Козицький надав додаткові деталі про нічний обстріл. З акваторії Чорного моря було випущено чотири крилаті ракети.

"Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення. Є п’ять поранених (3 в Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема", – повідомив він.

Нагадаємо, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.