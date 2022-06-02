Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)
На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
ГоловнаСуспільствоВійна

Опівночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Сумській області, є постраждалі

Один будинок зруйновано прямим потраплянням ракети. 

Опівночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Сумській області, є постраждалі
Ракетний удар по Сумській області
Фото: Дмитро Живицький Telegram

Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади на Сумщині.

Один будинок зруйнований вщент через пряме потрапляння ракети. Про це голова повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні", – зазначив він.

На місці обстрілів працюють рятувальники. 

Сумщина
Фото: Дмитро Живицький
Сумщина

Нагадаємо, що це був не єдиний ракетний обстріл Сумської області протягом минулої доби. Вдень, близько 13-ої години, ворог випустив по Сумщині шість ракет. Запуск також здійснювався з літаків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також