Опівночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Сумській області, є постраждалі

Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади на Сумщині.

Один будинок зруйнований вщент через пряме потрапляння ракети. Про це голова повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні мешканці Краснопілля. Живі, наразі у лікарні", – зазначив він.

На місці обстрілів працюють рятувальники.

Фото: Дмитро Живицький Сумщина

Нагадаємо, що це був не єдиний ракетний обстріл Сумської області протягом минулої доби. Вдень, близько 13-ої години, ворог випустив по Сумщині шість ракет. Запуск також здійснювався з літаків.