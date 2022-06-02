ЗСУ знадобиться близько трьох тижнів для освоєння ракетних систем HIMARS, – The Washington Post

Збройним силам України знадобиться близько трьох тижнів для освоєння ракетних систем HIMARS, які США передадуть Україні.

Про це пише washingtonpost.com з посиланням на заступника державного секретаря США із питань оборонної політики Коліна Кала.

“Зброя, розгорнута американськими військовими для знищення бойовиків під час воєн в Іраку, Афганістані та Сирії, дозволить українським силам швидко та точно запускати кілька ракет по російській артилерії та військах”, – йдеться у повідомленні.

Ці установки стануть найпередовішою зброєю, яку Україні надала адміністрація Байдена після вторгнення Росії 24 лютого.

“Українські офіційні особи просили їх близько двох місяців без схвалення, що викликало розчарування як у Києві, так і у Вашингтоні”, – зазначає видання.

Передача ракетних систем була схвалена після того, як Україна запевнила адміністрацію Байдена, що не буде використовувати їх для здійснення транскордонних атак на Росію, зазначив Кал.

Адміністрація також вирішила надіслати боєприпаси, які може запускати HIMARS, з дальністю дії близько 45 миль, а не передову тактичну ракетну систему великої дальності (ATACMS), яка може досягати до 186 миль. Це обмежує те, як Україна може використовувати зброю.

Нагадаємо, 1 червня Президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.