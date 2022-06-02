Росія несе Україні і хоче принести в інші країни Європи презирство до окремих людей і до цілих народів.

Російська держава настільки зневажає навіть своїх же громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щороку 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей. Особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки й розвитку наших діточок. Але з 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер – це для нас день захисту. Захисту всіх наших людей, дітей, нашого майбутнього. Захисту вільної країни, у якій кожна дитина зможе, коли виросте, жити таким життям, яким вона захоче. Без примусу й пригноблення”, - зазначив президент України.

Він додав, що принципи нашого життя – зовсім відмінні від російських. І хоча життя з настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів.

Зеленський повідомив, що за 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей, і це тільки ті, про кого ми знаємо. Україна поки що не має всієї інформації з окупованої території, але з того, що відомо на сьогодні, 446 дітей поранені, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти.

Президент розповів про дітей, які загинули від росіян:

Денис із Житомирської області, із села Малинівка, який загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село. Денису не було й двох років.

Степан із села Нові Петрівці Київської області. Йому й трьох років не було, коли російський снаряд ударив по подвір'ю будинку. Малий отримав смертельні поранення.

Аня з Бучі Київської області, їй було 14 років. Вона була вбита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі. Люди просто намагалися врятуватися. Аня була в тій машині разом з мамою та бабусею. Загинули вони всі.

Поліна, їй і двох років не було. Російський танк ударив по будинку в Бородянці. Звичайний житловий будинок. Пряме влучання. Поліна загинула.

Аріна, Миколаївська область. 5 березня дістала осколкових поранень внаслідок артилерійського обстрілу, окупанти били по звичайному житловому сектору. Вона померла в лікарні. Зараз, у червні, Аріні могло б виповнитися 4 роки.

Святослав з Одеси, йому було 15 років. Був убитий ракетним ударом Росії по гуртожитку. Це сталося 2 травня. Його тіло дістали з-під уламків будинку.

Аліса з Охтирки Сумської області. 7 років дитині. Загинула на другий день повномасштабної війни внаслідок російського артилерійського обстрілу. Окупанти били просто по житлових будинках.

Микита з міста Ізюма, Харківська область. Йому було три роки. У ніч на 3 березня був убитий внаслідок російського авіаудару по місту. Загалом тієї ночі загинули дев'ять людей.

Дві сестри – Варвара й Поліна з Маріуполя. Варварі було 14 років, а Поліні – 11. Вони загинули внаслідок російського обстрілу житлового будинку.

Як зазначив Зеленський, близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів поїхали за кордон, і абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми.

“Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами”, - сказав президент України, і уточнив, що Росія поселяє наших громадян у віддалених регіонах, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися.

Володимир Зеленський підписав два нові укази про нагородження наших героїв. 380 учасників бойових дій відзначені нагородами. Загалом від початку повномасштабної війни вже 17 тисяч 86 захисників і захисниць України отримали ордени та інші нагороди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у режимі відеоконференції поспілкувався з учнями Дрогобицького ліцею, де навчаються мешканці різних регіонів України, а також дітьми, що через війну перебувають у Польщі.