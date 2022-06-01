Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога

Ще на двох локаціях тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 31 травня, окупанти обстріляли більше 25 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 73 цивільні об’єкти - 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство «АЗОТ», меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції.

В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

2 танка;

6 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

4 ворожих автомобілі.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 38 загарбників.