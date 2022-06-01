Головне за день. Середа, 1 червня

Битва за Сєвєродонецьк, новий пакет військової допомоги від США та вибухонебезпечний "подарунок" у пісочниці. Яким запам’ятається 98-й день повномасштабної війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що в Сєвєродонецьку загарбники мають частковий успіх, встановили контроль над східною частиною міста. Росіяни обстрілюють позиції наших військ і продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Проте для росіян навіть у Сєвєродонецьку "не все однозначно": за повідомленням керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські захисники під час боїв у Сєвєродонецьку захопили в полон шістьох окупантів.

Гайдай додав, що росіянами окуповано близько 80% міста, включаючи східні квартали.

Основною метою окупантів лишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання сухопутного коридору з Кримом та блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

Однак, за словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, не виключаються посилення обстрілів та рейдові і диверсійні дії й на північному напрямку.

Ворог обладнує позиції в Брянській області в 3 кілометрах від кордону з Україною. Про оперативну обстановку на інших напрямках - в нашій новині.

Унаслідок обстрілу Миколаєва дві людини загинули, двоє – поранені, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко поінформував, що РФ завдала по Дніпропетровщині удару трьома ракетами з РСЗВ "Торнадо". Під обстріл потрапив Синельниківський район.

По Сумщині, за даними оперативного командування "Північ", РФ випустила 6 ракет.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу повідомив, що новий пакет допомоги, до якого увійшли й ракетні системи великої дальності, президент Джо Байден схвалив сьогодні вранці. Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що Україна отримає зброю на 700 млн доларів.

Невдовзі надійшло підтвердження інформації щодо ракетних систем середньої дальності і від самого Байдена.

За словами президента США, Україна запевнила, що ця зброя потрібна лише для стримування російського агресора від просування на схід. Її не застосовуватимуть для завдання ударів по цілям на території РФ.

Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги. Він чималий.

А от уряд Швейцарії ветував запит Данії відправити Україні близько 20 бойових машин піхоти Piranha III швейцарського виробництва. Це повʼязано з політикою нейтралітету, що забороняє постачання озброєння в зони конфліктів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відмовилася від попередньої політики і долучилася до санкцій. Однак всередині країни точаться з цього приводу дискусії.

Україна та Польща домовилися створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.

За словами прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, сторони планують посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-українсько-британський союз, працювати над посиленням санкцій проти Росії та над прикордонним співробітництвом.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік громад, які перебувають у районах бойових дій або в оточенні. Станом на 27 травня до списку додалася одна громада Дніпропетровської області й три – Запорізької.

"Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей", – зазначили в міністерстві.

Президент Володимир Зеленський у режимі відеоконференції поспілкувався з учнями Дрогобицького ліцею, де навчаються мешканці різних регіонів України, а також дітьми, які через війну перебувають у Польщі.

"Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну й наше майбутнє, бо ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо", - сказав Президент.

Зеленський також подякував Польщі за підтримку і належні умови перебування українських дітей.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що від початку повномасштабної війни понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у РФ, на тимчасово окуповані території або до Білорусі.

Герасимчук наголосила, що такі дії є незаконними, забороненими Женевською конвенцією, міжнародним правом, і Україна боротиметься за кожну дитину.

Граючись у пісочниці, діти знайшли ПОМ-2 – осколкову протипіхотну міну кругового ураження. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення.

У ДСНС не назвали населений пункт, в якому був знайдений боєприпас.

Такий от невеселий вийшов День захисту дітей, який традиційно відзначається в перший день літа…

Сподіваємось, перемогу на футбольному полі сьогодні здобуде збірна України. За 25 хвилин до кінця гри зі збірною Шотландії рахунок 2:0 на нашу користь.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!