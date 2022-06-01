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Швейцарія ветувала запит Данії на відправку Україні бронетехніки, – медіа

Данці збирались відправити близько 20 одиниць Piranha III. 

Швейцарія ветувала запит Данії на відправку Україні бронетехніки, – медіа
Piranha III
Фото: defence express

Уряд Швейцарії ветував запит Данії відправити Україні бронетранспортери швейцарського виробництва. Це повʼязано з політикою нейтралітету, що забороняє постачання озброєння в зони конфліктів, пише Reuters із посиланням на телекомпанію SRF.

Данія подавала запит на доставку близько 20 бойових машин піхоти Piranha III, але Державний секретаріат з економічних питань (SECO) відхилив цю пропозицію. 

Нейтральна Швейцарія вимагає від країн, які купують її озброєння, отримання в неї дозволу на реекспорт.

У квітні вона наклала вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в зенітних установках, які Німеччина обіцяла Україні. Також вона відхилила пропозиції Польщі. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відмовилася від попередньої політики і долучилася до санкцій. Однак її нейтралітет зіткнувся з великим випробуванням, оскільки всередині країни точаться дискусії, чи варто продовжувати наслідувати усталені принципи щодо озброєння.

Нагадаємо, проблеми з постачанням німецького озброєння через швейцарський нейтралітет виникали з Marder. За даними SonntagZeitung, Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовується в бойових машинах Marder, які Київ хотів би отримати, через своє законодавство нейтралітету. Швейцарія, згідно з ним, не може постачати озброєння в зони конфліктів.

Інше німецьке видання, Die Welt, писало, що постачання в Україну німецьких зенітних установок "Гепард" затяглося через брак снарядів швейцарського виробництва.

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