Швейцарія ветувала запит Данії на відправку Україні бронетехніки, – медіа

Уряд Швейцарії ветував запит Данії відправити Україні бронетранспортери швейцарського виробництва. Це повʼязано з політикою нейтралітету, що забороняє постачання озброєння в зони конфліктів, пише Reuters із посиланням на телекомпанію SRF.

Данія подавала запит на доставку близько 20 бойових машин піхоти Piranha III, але Державний секретаріат з економічних питань (SECO) відхилив цю пропозицію.

Нейтральна Швейцарія вимагає від країн, які купують її озброєння, отримання в неї дозволу на реекспорт.

У квітні вона наклала вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в зенітних установках, які Німеччина обіцяла Україні. Також вона відхилила пропозиції Польщі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія відмовилася від попередньої політики і долучилася до санкцій. Однак її нейтралітет зіткнувся з великим випробуванням, оскільки всередині країни точаться дискусії, чи варто продовжувати наслідувати усталені принципи щодо озброєння.

Нагадаємо, проблеми з постачанням німецького озброєння через швейцарський нейтралітет виникали з Marder. За даними SonntagZeitung, Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовується в бойових машинах Marder, які Київ хотів би отримати, через своє законодавство нейтралітету. Швейцарія, згідно з ним, не може постачати озброєння в зони конфліктів.

Інше німецьке видання, Die Welt, писало, що постачання в Україну німецьких зенітних установок "Гепард" затяглося через брак снарядів швейцарського виробництва.