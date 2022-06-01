Шостий пакет санкцій введе обмеження проти понад 80 олігархів, – Макрон

За словами французького президента, підтримку української економіки буде збільшено.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ефективність шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це він на брифінгу наприкінці засідання Європейської ради, пише Укрінформ.

За словами Макрона, шостий пакет санкцій дасть можливість ввести санкції проти понад 80 олігархів.

А також – заборонити три телеканали, вивести з SWIFT головний банк Росії, який представляє 35% російського ринку і вперше ввести санкції на нафту – на 92% (обсягу її експорту з РФ) до кінця року.

Водночас він зауважив, що підтримку української економіки буде збільшено.

Нагадаємо, Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, щоб профінансувати відновлення України після війни.

Вчора ЄС домовився про шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить часткове нафтове ембарго.