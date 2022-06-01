США нададуть українцям ракетні системи, які точніше вражатимуть цілі всередині країни, – Байден у колонці nytimes.com

США нададуть українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Про це президент США Джо Байден написав у колонці для nytimes.com.

“Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо російських санкцій, найжорсткіших, що коли-небудь запроваджували проти великої економіки. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси”, – зазначив він.

Окрім того, США надішлють українцям ще мільярди фінансової допомоги, як це дозволив Конгрес.

“Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку агресія Росії посилює. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим зменшити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до майбутнього чистої енергії”, – додав Байден.

Сполучені Штати також продовжать зміцнювати східний фланг НАТО – силами американців та союзників. “І зовсім нещодавно я привітав заявки Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО – крок, який зміцнить загальну безпеку США та трансатлантичну безпеку, додавши двох демократичних і дуже здібних військових партнерів”, – йдеться у колонці.

Байден зазначив, що США не прагнуть війни між НАТО і Росією.

“Незважаючи на те, що я не згоден з Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його повалення у Москві. Поки Сполучені Штати чи наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати на Україну, ні атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не спонукаємо Україну завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії”, – заявив президент.

Байден додав, що його принципом протягом усієї цієї кризи було: “Нічого про Україну без України”.

“Я не тиснутиму на український уряд – публічно чи приватно – аби зробити будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно та суперечило б загальновизнаним принципам”, – вважає він.

“Перемовини України з Росією не зайшли в глухий кут через те, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зайшли в глухий кут, оcкільки Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України та підтримуватимуть її зусилля щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів”, – йдеться у колонці.

Байден додав, що неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків та будинків культури, насильницьке переміщення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою.

“Я зустрічався з українськими біженцями в Польщі – жінками та дітьми, які не знали, яким буде їхнє життя, і чи будуть у безпеці їхні рідні, що залишилися в Україні. Жодна людина совісті не могла залишитися байдужою до спустошення цих жахіть”, – додав очільник Сполучених Штатів.

“Підтримувати Україну в час, коли їй це потрібно потреби — це не просто правильна річ. У наших життєво важливих національних інтересах забезпечити мирну та стабільну Європу та дати зрозуміти, що сила дає право. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, то вона надішле іншим можливим агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати собі інші країни. Це ставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками для всього світу”, – каже Байден.

За словами Байдена, наразі немає жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

Він додав, що водночас іноді риторика Росії щодо “брязкання ядерною шаблею” – небезпечна і вкрай безвідповідальна. Дозвольте прояснити: “будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятним для нас, як і для решти світу, і мало б важкі наслідки”, – зазначив президент.

“Американці залишаться з українським народом, бо ми розуміємо, що свобода не є безкоштовною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати та пригнічувати безневинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що найближчими місяцями ми похитнемося або зламаємося, він також помиляється”, – підсумував Байден.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США впродовж “ближчих днів” здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США.