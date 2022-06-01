Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, – The Wall Street Journal

Деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді Організації з видобутку нафти, оскільки західні санкції та часткові заборони у Європі підривають здатність РФ збільшувати виробництво нафти.

Про це пише wsj.com.

“Звільнення Росії від своїх цілей щодо видобутку нафти потенційно може прокласти шлях Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших виробників в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до викачування значно більшого обсягу нафти”, – йдеться у повідомленні.

США та європейські країни закликали до цього, адже вторгнення в Україну призвело до зростання ціни на нафту до понад 100 доларів за барель.

Нагадаємо, Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Близько двох третин російського імпорту припадає на морські поставки, які потрапляють під обмеження.