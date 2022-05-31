Через нафтове ембарго Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік, – Bloomberg

Санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту нафти з РФ до ЄС до кінця року.

Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Близько двох третин російського імпорту припадає на морські поставки, які потрапляють під обмеження.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що санкції ЄС обійдуться Росії приблизно в 10 млрд доларів на рік, у тому числі через те, що Москві доведеться продавати паливо в Азію зі знижкою, де вже можна зустріти ціни нижчі від ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень. Вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії морським шляхом, відрізаючи “величезне джерело фінансування її військової машини”.

Інші обмеження передбачають відключення найбільшого російського банку “Сбербанк” від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT, блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС, розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.