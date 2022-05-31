ЄС домовився про шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить часткове нафтове ембарго

Європейський союз погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень.

Про це написав у Твіттері голова Європейської ради Шарль Мішель.

Зокрема, вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії, відрізаючи “величезне джерело фінансування її військової машини”. Інших деталей ембарго наразі офіційно не оприлюднено.

Уряди європейських країн домовилися максимально тиснути на Росію з метою припинення війни.

Інші обмеження передбачають:

відключення найбільшого російського банку “Сбербанк” від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT,

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС,

розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.

“У Версалі ми домовилися про те, щоб якнайшвидше відмовитися від залежності від російського газу, нафти та вугілля”, – зазначила вона.

Це, зокрема, передбачає чотири кроки: економію енергії, диверсифікацію від російського викопного палива, масові інвестиції у відновлювані джерела енергії та фінансування.

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Нагадаємо, вчора європейцям не вдалося домовитися щодо пропозиції заборонити постачання російської нафти до Євросоюзу морським шляхом, але дозволити поставки трубопроводом "Дружба". Така пропозиція виникла через Угорщину, Словаччину і Чехію, які не мають виходу до моря.

Угорщина стверджує, що відмова від російської нафти коштуватиме їй занадто дорого. Країни ЄС намагаються домовитися про ембарго з 4 травня і досі. Угорський премʼєр Віктор Орбан після презентації шостого пакету санкцій наполягав, що такі питання мають вирішуватися тільки на зустрічах очільників країн ЄС. Ця зустріч починається сьогодні.

Початковий план ембарго передбачав відмову від імпорту російської нафти і трубопроводом.