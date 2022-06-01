США найближчим часом передасть Україні нову партію озброєнь, - Держдеп

Вміст нової допомоги, а також конкретні дати ухвалення й початку поставок в Україну не були оголошені.

США впродовж “ближчих днів” здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на речника Державного департаменту США Неда Прайса.

“Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії кремля, і ми матимемо (про що заявити – ред.) більше в цьому плані вже ближчими днями”, - зауважив речник Держдепу.

Прайс нагадав, що адміністрація США має у своєму розпорядженні близько 40 мільярдів доларів, велика частина з яких “призначена для оборонної підтримки наших українських партнерів”.

Речник Держдепу прокоментував останню заяву Джо Байдена стосовно того, що адміністрація США не планує постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії.

“Ми продовжуємо розглядати (надання Україні – ред.) цілого переліку систем, які матимуть потенціал ефективного застосування на полі бою нашими українськими партнерами. Але те, на чому наголосив президент, що ми не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні”, - зазначив Прайс.

Він підкреслив, що кожен елемент оборонної підтримки України з боку США розрахований на досягнення конкретних цілей.

Раніше повідомлялось, що США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії. Пізніше заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква закликав Іспанію та інших міжнародних партнерів якнайшвидше допомогти Україні необхідною зброєю, яка боронить безпеку Європи, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче зберегти максимум життів при деокупації захоплених росіянами територій, тому буде чекати на відповідну зброю.