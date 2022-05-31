Щоб зберегти максимум життів під час деокупації, будемо чекати на відповідну зброю, - Зеленський

"Ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче зберегти максимум життів при деокупації захоплених росіянами територій, тому буде чекати на відповідну зброю.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами за результатами переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

За словами Президента, на сході нашої держави наразі складна ситуація через брак необхідної зброї.

"На сході нам складно через те, що бракує відповідної зброї... Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна планує деокупувати всі свої території, які належать їй згідно з міжнародним законодавством.

"Це наш план. Щодо планів (Росії – Ред.) 1 червня чи 1 липня, чи 1 серпня – хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня в них будуть інші плани... Нам байдуже, які плани в РФ", – додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Влада Луганщини повідомила, що росіяни планують військову операцію із зачистки територій навколо Сєвєродонецька.