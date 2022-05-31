Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Щоб зберегти максимум життів під час деокупації, будемо чекати на відповідну зброю, - Зеленський

"Ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті".

Щоб зберегти максимум життів під час деокупації, будемо чекати на відповідну зброю, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче зберегти максимум життів при деокупації захоплених росіянами територій, тому буде чекати на відповідну зброю.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами за результатами переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

За словами Президента, на сході нашої держави наразі складна ситуація через брак необхідної зброї.

"На сході нам складно через те, що бракує відповідної зброї... Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна планує деокупувати всі свої території, які належать їй згідно з міжнародним законодавством.

"Це наш план. Щодо планів (Росії – Ред.) 1 червня чи 1 липня, чи 1 серпня – хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня в них будуть інші плани... Нам байдуже, які плани в РФ", – додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Влада Луганщини повідомила, що росіяни планують військову операцію із зачистки територій навколо Сєвєродонецька.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також