Прокурор Міжнародного кримінального суду відкриє офіс в Україні

"Наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу в Києві".

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні для розслідування злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

Про це він заявив на брифінгу в Гаазі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо прилітати та відлітати. Наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу в Києві. Ми вже його бачили, ми маємо дуже гарну співпрацю з генеральним прокурором. Я гадаю, що це дуже важливо", - сказав прокурор МКС.

Він нагадав, що 17 травня до України було направлено найбільшу кількість експертів, співробітників Офісу та спеціалістів із Нідерландів за всю історію існування Офісу прокуратури МКС.

"Я сподіваюся, що ми зможемо працювати з Офісом генерального прокурора України, надаючи підтримку Україні, яка несе первинну відповідальність щодо проведення незалежного розслідування злочинів", - додав Хан.

Прокурор також зазначив, що окрім шести країн, які є членами Спільної слідчої групи (Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Україна), є 13 інших держав, які ведуть структурні розслідування.

"Ми маємо йти глибше, використовувати технології, штучний інтелект, "хмари", використовувати різні інструменти не лише для того, щоб покласти суддям надійні справи, а й щоб ми могли надати незаперечні докази національній владі, щоб вони змогли використати своє законодавство. Ми не можемо терпіти злочини, які ми бачимо в Україні", - наголосив Хан.

Нагадаємо, прокурор МКС у Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства". Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.