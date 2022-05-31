Данілов: "Тільки бій може показати підготовку ЗСУ до атаки з Білорусі"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення, вже розташовані російські «іскандери», і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", - зазначив Данілов.

На питання, чи зможемо тримати оборону на цьому напрямку, секретар РНБО відповів, що це залежить від багатьох факторів.

"Це залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області. Перед війною було багато нарад у Президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", - сказав Данілов.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити нове оперативне командування збройних сил на українському напрямку – південне крило. Він також доручив Міноборони створити в країні "народне ополчення".

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань.