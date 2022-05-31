У справі Чауса не змогли дослідити речові докази

Вищий антикорупційний суд 31 травня не зміг дослідити речові докази - вилучені знамениті дві банки з 70 і 80 тисячами доларів - у справі екссудді Дніпровського суду Миколи Чауса, обвинуваченого у хабарництві.

Про це інформує кореспондентка LB.ua з приміщення суду.

Дослідження цих доказів зірвалося через неявку безпосередньо до суду адвоката Олександра Короленка. Зі слів обвинуваченого, той неочікувано вчора захворів.

"Адвокат зателефонував та сказав, що об'єктивно захворів. Це не бажання затягнути чи відкласти справу. Він звернеться до лікаря, і буде відповідний документ. Ми до такого були не готові", – прокоментував інший адвокат Юрій Денисенко.

Два адвокати Чауса брали участь у сьогоднішньому засіданні в режимі відеоконференції. Проте обвинувачений хотів, щоб під час дослідження грошей був присутній один його захисник у суді. Тому і просив відкласти розгляд. Утім ВАКС сьогодні дослідив відеозапис огляду місця вилучення дволітрової банки з 80 тисячами доларів.

Слідча дія відбувалась 4 листопада 2021 року за клопотанням сторони захисту за участі детективів, кількох адвокатів екссудді, спеціаліста – сертифікованого геодезиста та безпосередньо Чауса, який був у шоломі та бронику.

Тоді проводився огляд дачної ділянки Чауса на лівому березі, біля озера Малинівка, де в нього і вилучили доларові купюри. Дослідили місцевість на вулиці Гаражній, а саме проїзну частину біля паркана. Спеціаліст виміряв відстань.

Прокуратура визначала, чи ділянка входила до загального користування, чи було право власності Чауса на цю ділянку.

Обвинувачений каже, що спочатку хотів відтворити обставини події вилучення речових доказів, але прокуратура нібито не дозволила. А повторний огляд місця події погодила.

Захист хотів звернути увагу суду на "процесуальні ляпаси" прокурору з боку обвинуваченого. Адвокат Денисенко закцентував на протоколі обшуку автомобіля Чауса, де був протокол відео з фіксацією слідчої дії. З його слів, з невідомих причин наступного дня виник додаток, без дати та без підпису Чауса.

"За 6 років детектив Нестеренко все робить навпаки: оформлює додаток протоколу вже з підписом Чауса. А у 2016 році невідомо чому з'явився цей документ. Очевидно для фабрикації", – плутано пояснив захисник.

Насамкінець суд долучив відеозапис - додаток до протоколу огляду й відклав розгляд. Банки з доларами долучатимуть 7 червня. Після цього – матеріали НСРД.

Нагадаємо, Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача. 17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ. 30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал.

ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок. Зрештою, Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.

Зараз справа про можливе хабарництво Чауса слухається у ВАКС. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. 8 лютого він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.