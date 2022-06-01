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Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад

Одна громада додалася з Дніпропетровської області, три – зі Запорізької. Також додалися громади Сумської області.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік громад, які перебувають у районах бойових дій або в оточенні.

Станом на 27 травня в оновлений список додалася одна громада Дніпропетровської області і три Запорізької, йдеться у повідомленні міністерства.

"Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей", – зазначили в Мінреінтеграції.

Згідно з переліком, від 18 травня додалася Новопавлівська сільська територіальна громада Дніпропетровської області та Петро-Михайлівська сільська, Запорізька міська і Михайлівська сільська ТГ. 

Попередній перелік було оприлюднено 24 травня, однак він містив дані станом на 18 число. У ньому було сім, а не вісім областей. Тепер туди додалася ще одна – Сумська. Останніми днями ворог активно обстрілює Сущину з території Росії. 

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій, спираючись на три ключові критерії визначення територій:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • на яких тривають активні бойові дії.
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