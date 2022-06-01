Генштаб: Росія завдала ударів з авіації та артилерії по Сумщині і продовжила штурм Сєвєродонецька

Ворог посилився на Лиманському напрямку і веде наступ за підтримки вертольотів.

У Білорусі триває перевірка бойової готовності визначених зʼєднань та військових частин збройних сил. Підрозділи все ще посилено охороняють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку росіяни проводять інжернерне обладнання позицій в районах населених пунктів Брянської області на відстані 3 кі від кордону з Україною. Ворог завдав ракетного авіаудару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. З артилерії армія РФ обстріляла район населеного пункту Середина-Буда. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в 98-у добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують зосереджуватися на утриманні зайнятих позицій та розвідці.

На Харківському – обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдали ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Словʼянському напрямку окупанти перегрупували війська. Внаслідок втрат біля Довгенького окремі підрозділи ворожої армії відправлені на відновлення до Ізюма. Задля посилення охорони та оборони логістичних маршрутів армія РФ посилила угруповання за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи в Купʼянську. В районах Ізюма, Первомайська і Великої Комишувахи росіяни вели розвідку наших позицій за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку підрозділи ворога за підтримки авіації зосередились на ведені наступу. Для завдання втрат та виснаження особового складу захисників, росіяни вели вогонь уздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. Також вони відремонтували залізничний міст біля Купʼянська, щоб відновити логістичне постачання гілкою Купʼянськ – Лиман.

На Лиманському напрямку ворог посилився і перегрупувався. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ в напрямку Лиман-Старий Караван, бої тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни вели штурм у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька. Окремі підрозділи ворога мали успіх і закріплюються у центрі міста.

На Бахмутському – росіяни намагаються витіснити наші підрозділи з зайнятих позицій в районах Білогорівки і Врубівки. Ворог застосував штурмову та армійську авіацію біля н.п. Комишуваха, Берестове та Нирково.

На Запорізькому – росіяни передислокували в район Василівки до танкового батальйону Т-62 і до мотострілецького батальйону.

На Адіївському, Курахівському та Новопавлівському окупант утримує зайняті позиції і веде вогонь з мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому – основні зусилля противника зосереджені на утриманні позицій та створенні додаткових рубежів оборони. Біля Миколаївки, Новопавлівського і Широкого ворог масовано вів обстріл із ракетних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі ворога продовжують ізоляцію району бойових дій та блокаду судноплавства. Штормом зірвало дві ворожі міни. Одну віднесло до берега Одеської області, іншу наші фахівці підірвали просто в морі.

У готовності до застосуання в Чорному морі лишається один носій крилатих ракет типу "Калібр".

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, учора росіяни завдали удару по цистерні з азотною кислотою на хімічному заводі Сєвєродонецька. Ворог намагається повністю захопити місто, щоб у подальшому повністю окупувати Луганську область.