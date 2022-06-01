США передадуть Україні ракетні системи HIMARS, – високопосадовець адміністрації Байдена

Саме ця система має вирішальне значення для протидії ракетним атакам Росії.

Нове озброєння, яке Україна отримає від США, включатиме високомобільну артилерійську ракетну систему M142 (HIMARS).

Про це пише reuters.com з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена.

Саме ця система, за словами командувача збройних сил України, має вирішальне значення для протидії ракетним атакам Росії.

“Відповідаючи на побоювання, що надання такої зброї може втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт із Росією, високопосадовці адміністрації заявили, що Київ дав “гарантії” того, що ракети не будуть використовуватися для завдання ударів по території Росії”, – йдеться у повідомленні.

“Ці системи будуть використовуватися українцями для відображення наступу Росії на територію України, але вони не будуть використовуватися проти цілей на території Росії”, – заявив високопосадовець журналістам.

Нагадаємо, президент США Джо Байден написав у колонці для nytimes.com, що американці нададуть українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс зі свого боку заявив, що США впродовж “ближчих днів” здійснить усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну в межах масштабного пакета підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом країни.

Експерт з міжнародних відносин, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зазначив, що США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії.

Зазначимо, дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, які, як очікується отримає Україна, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.