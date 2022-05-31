Головне за день. Вівторок, 31 травня

Бої на сході, відставка уповноваженої з прав людини, «кам’яні вишиванки» та Odessa Classics у Таллінні. Яким запам’ятається 97-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час деокупації захоплених росіянами територій Україна хоче зберегти максимум життів, тому чекатиме на відповідну зброю.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами після переговорів у Києві з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

У Сєвєродонецьку росіяни завдали удару по цистерні з азотною кислотою на хімзаводі. Влада області закликала жителів підготувати захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином.

Окупанти обстріляли Харківщину, загинули п'ятеро людей. Унаслідок обстрілів поранено 14 мешканців, серед них двоє підлітків.

14 людей, серед яких дитина, поранені в результаті обстрілу Миколаївщини. У лікарнях області перебувають 260 громадян, які постраждали від атак російських військ.

На Сумщині спостерігачі за годину зафіксували 16 ворожих "приходів", область обстрілювали з мінометів калібру 80 мм і 120 мм.

Через посилення ворожих обстрілів влада Оріхова Запорізької області почала евакуацію жителів на безпечні території.

"За минулу ніч інтенсивність обстрілів досягла, напевно, свого апогею. Маємо великі руйнування будинків, інфраструктури. Тому прийнято рішення про максимальну евакуацію населення з небезпечного району. Сьогодні наші земляки прибули до Запоріжжя", - розповів голова Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський.

У Білорусі з баз зберігання знімають танки і бойові машини піхоти, повідомили в Генштабі ЗСУ. Не виключено, що їх можуть передати Росії для поповнення поточних трат.

Тим часом росармія готується відновити наступ у напрямках Ізюма та Слов’янська, а поки що утримує зайняті позиції й намагається не допустити просування українських військ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Володимир Путін має бути повністю усунений від влади в Росії.

"Якщо Європа і вільний світ програють цю битву, програють цю війну, ми більше не будемо в безпеці, тому що Путін завжди нам погрожуватиме і шантажуватиме, - сказав Моравецький в інтерв’ю Sky News. - Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули, він представляє грубу силу, а Росія є наддержавою".

Народні обранці сьогодні, 31 травня, збиралися на пленарне засідання. Нардепи внесли зміни до держбюджету-2022 задля збільшення за рахунок зовнішніх запозичень видатків на нацбезпеку й оборону.

Як повідомили джерела LB у Верховній Раді, за документ проголосували 299 депутатів з усіх фракцій і груп.

Верховна Рада також проголосувала за висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Це означає, що її буде звільнено. Денісова вже заявила, що оскаржуватиме свою відставку в суді.

Ще одне сьогоднішнє рішення парламенту – ухвалення постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви. За постанову проголосували 292 депутати, в тому числі колишні члени фракції ОПЗЖ.

А от голосування щодо включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування в Раді депутати провалили.

Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської "Татнефті". Йдеться про корпоративні права та рахунки на близько 400 млн грн і майно, вартість якого орієнтовно понад два млрд грн.

31 травня у Львові на площі Ринок відкрилася виставка, присвячена «кам’яним вишиванкам» Херсонщини. Про це повідомив кореспондент LB.ua з місця подій.

Про те, що таке «кам’яні вишиванки», а також про плани митців можна дізнатися з нашої новини.

А в Естонії відкривається VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics. Цього року він змінив локацію через війну.

LB.ua ексклюзивно транслюватиме всі естонські концерти фестивалю для української аудиторії. Посилання на трансляцію з'являтимуться на сайті о 19:00.

Також на нашому сайті - найповніша картина дня.

Тримаймося і наближаймо Перемогу!