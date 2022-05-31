Нардепи змінами до держбюджету-2022 збільшили видатки на нацбезпеку й оборону

Верховна Рада України на черговому засіданні 31 травня ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Як повідомили джерела LB у Верховній Раді, за документ проголосували 299 депутатів з усіх фракцій і груп.

Зміни до бюджету підготували народні депутати разом з Міністерством фінансів України "з метою належного фінансового забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави, подолання негативних наслідків, спричинених широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України", — йдеться в пояснювальній записці.

Законом передбачається збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 287 092,7 млн грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень. Передбачається збільшення видатків на:

національну безпеку та оборону - 247 769,9 млн грн;

поповнення резервного фонду - 1 500 млн грн;

надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» - 5 824,5 млн грн;

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду – 20 063,1 млн грн;

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12 536,7 млн гривень.

Реалізація закону призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми державного боргу на відповідну суму.

Важливо, що на національну безпеку та оборону виділяється найбільша сума — 247 769,9 млн грн для:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 166 118,1 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 77 846,4 млн грн;

системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Державна міграційна служба, ДСНС, апарат МВС) – 76 430,1 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 56 357,6 млн грн;

Головного управління розвідки Міноборони – 921,4 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 708,7 млн грн;

Служби безпеки – 2 782,0 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 583,8 млн грн;

Управління державної охорони – 321,5 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 230,7 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки – 648,8 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 486,4 млн грн;

Адміністрації Держспецзв'язку – 548,0 млнгрн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 537,4 млн гривень.

Крім того, збільшили видатки загального фонду державного бюджету для Міністерства фінансів України за бюджетною програмою «Резервний фонд» на 1 500 млн гривень.

Також зросли видатки загального фонду державного бюджету:

для Міністерства економіки України за бюджетною програмою «Надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» на 5 824,5 млн грн, що дасть можливість здійснити виплату одноразової матеріальної допомоги;

904 765 грн — застрахованим особам у зв’язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, які подали відповідну заявку протягом 26 – 31 березня 2022 року;

для Міністерства соціальної політики України: за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» на 12 536,7 млн грн, з метою забезпечення належної державної соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам. Допомогу на проживання отримають 1,8 млн внутрішньо переміщених осіб;

за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» на 20 063,1 млн грн, що дасть можливість забезпечити виплату пенсій і грошової допомоги вчасно та в повному обсязі.

З метою збільшення фінансових ресурсів для Збройних сил України передбачено скорочення видатків за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» в обсязі 601,5 млн грн з урахуванням проведених касових видатків, а також у зв’язку з цим для узгодження правових норм передбачено положення, згідно з яким у 2022 році, починаючи з другого кварталу, видатки державного бюджету за цією бюджетною програмою не здійснюються.

У законі також зазначено, що наразі компетентними органами здійснюється діяльність щодо захисту інтересів Україні в закордонних юрисдикційних органах. У тому числі у спорах проти держави-агресора та пов’язаних із нею осіб, що потребує залучення юридичних радників у відповідних юрисдикціях.

«Враховуючи обмежений ресурс державного бюджету та бажання відповідних юридичних радників надавати відповідні послуги Україні pro bono (безоплатно), законом встановлюється, що на період дії воєнного або надзвичайного стану в Україні заборона на одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування, передбачена статтею 54 Закону України «Про запобігання корупції», не поширюється на випадки забезпечення юридичними радниками (у тому числі іноземними) захисту прав та інтересів України, державних органів та органів місцевого самоврядування у закордонних юрисдикційних органах».