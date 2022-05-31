"Слуга народу" зібрала підписи за висловлення недовіри Денісовій: "Майже не виконувала своїх повноважень"

Нардеп Фролов стверджує, що більшість завдань за уповноважену з прав людини робила віцепремʼєрка-міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Фракція "Слуга народу" ініціювала висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій та її подальше звільнення з посади.

У засіданні фракції брав участь голова парламенту Руслан Стефанчук та віцепремʼєрка Ірина Верещук, повідомив член регламентного комітету Павло Фролов у Telegram.

Звільнення, за його словами, буде ініційовано відповідно до ст. 12 закону про правовий режим воєнного стану. Ця стаття передбачає, що в період дії воєнного стану питання про висловлення недовіри може бути ініційовано Головою Верховної Ради України або не менш як однією четвертою народних депутатів України від конституційного складу парламенту. Рішення про висловлення недовіри вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу Ради. Висловлення недовіри має наслідком звільнення посадової особи із займаної посади.

"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", – заявив Фролов.

Він додав, що "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України".

За словами депутата, після повномасштабного вторгнення Денісова тривалий час нібито провела за кордоном, "у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних європах".

Звільнити Денісову можуть уже сьогодні. За словами речниці фракції Юлії Палійчук, депутати зібрали підписи про висловлення недовіри. Після цього питання про звільнення омбудсмена має бути розглянуте парламентським комітетом, а потім – на засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, учора стало відомо, що парламент планує відправити Денісову у відставку вже 31 травня. Співрозмовник з політради "Слуги народу" розповів LB, що станом на вчорашній день партія ще не визначилась щодо кандидатів на заміщення Денісової, "але очевидно, що це має бути жінка".

"Річ у тому, що Денісова у своїх діях та виступах, постах у публічній площині взагалі не координується з владою, Верховною Радою", – повідомив депутат. Ще один нардеп із керівництва фракції Верховної Ради України повідомив LB, що "Денісовою незадоволені через її позицію з журналістами. Мовляв, вона підставила владу через спілкування та відверті факти, про які говорить".

Денісова підтвердила, що її збираються відправити у відставку, і сказала, що це є порушенням законної процедури звільнення та 5 статей Конституції. З її слів, Офіс президента "не влаштовує моя активність, як омбудсмана. Моя активна діяльність по збору та аналізу інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років".

Денісова була обрана омбудсманом у березні 2018, тож термін її роботи мав закінчитися наступного року.