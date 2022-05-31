Говорили про допомогу Україні, санкції проти РФ та питання вступу нашої держави до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Серед основних тем зустрічі - оборонна та економічна допомога Україні, підтримка надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС та посилення санкцій проти РФ.

"Внесок Словаччини в зміцнення нашої обороноздатності справді вагомий. Дуже високо ціную й особисту роль пані Президента в наданні оборонної допомоги Україні. Ця наша співпраця будується на спільному баченні, що надійний мир в Україні та в усій Європі можливий лише на основі повного відновлення територіальної цілісності та поваги до суверенітету нашої держави. І я отримав запевнення, що Словаччина й надалі надаватиме максимальну безпекову допомогу Україні", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що обидві держави мають спільний погляд щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною. Добре, що бачимо прогрес у затвердженні шостого санкційного пакету Євросоюзу. Сподіваюся, що шостий пакет буде ухвалений найближчим часом", – додав Президент України.

Зеленський із Чапутовою також обговорили співпрацю обох держав щодо прикордонної інфраструктури та роботи пунктів пропуску.

Глава держави анонсував запровадження спільного контролю на кордоні України та Словаччини.

"Ми вдячні за готовність Словаччини допомогти зі створенням нових маршрутів і хабів для експорту агропродукції та інших критичних товарів з України. Це вагома підтримка нашої економіки в умовах блокування Росією українських портів у Чорному морі та Азовського узбережжя. Така наша співпраця є важливою й для глобальної продовольчої безпеки", – відзначив Зеленський.

Також на зустрічі йшлося про фінансову підтримку України, залучення Словаччини до післявоєнної відбудови нашої держави та допомогу українським біженцям.

За словами Президент України, у Словаччині перебуває 78 тисяч українців, 31 тисяча з яких - діти.

"Пані Президент мені говорила, що понад 400 тисяч осіб перетинали кордон. Майже 450 тисяч українців, які відчували себе в дружній Словацькій Республіці не гостями, а як удома", - додав Зеленський.

Зузана Чапутова підкреслила, що своїм візитом в Україну хоче продемонструвати підтримку нашої держави та української влади.

Президент Словаччини наголосила, що її держава від початку російського вторгнення підтримує Україну та надає гуманітарну, політичну і військову допомогу.

Фото: Пресслужба ОПУ

"У нас чітка позиція, що лише ліками чи гігієнічними серветками ми не зможемо зупинити агресію Росії. Ви ведете справедливу оборонну війну, тому ми вважаємо справедливим вам допомагати", – сказала Чапутова.

Вона додала, що Словаччина надала Україні систему С-300, обладнання для розмінування, а також підтримала запровадження санкцій щодо Росії. До того ж, країна підтримає нашу державу в прагненні стати членом ЄС.

Нагадаємо, нині Зузана Чапутова під час свого офіційного візиту до України відвідала звільнені від російської окупації Бородянку та Ірпінь. За словами очільника Київщини Олексія Кулеби, президента була шокована від побачених наслідків російської агресії.

Нещодавно президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда та Зузана Чапутова анонсували серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.