Порошенко: проти очільника РПЦ будуть запроваджені санкції Євросоюзу

Петро Порошенко, який зараз перебуває в Роттердамі на Конгресі Європейської народної партії, повідомив, що проти очільника Російської православної церкви Кирила (Гундяєва) будуть запроваджені санкції ЄС.

«Ми наполегливо просили наших друзів про те, щоб кадебістська структура, яка підриває єдність України зсередини, Російська православна церква і її лідери, які закликали та благословляти вбивства українців, попали під санкції. Сьогодні ми маємо перше рішення, і я сподіваюся, що на засіданні ЄНП буде прийнято рішення, яке буде підтримано лідерами Євросоюзу щодо застосування санкції проти Кирила (Гундяєва)», – сказав Порошенко в коментарі "Прямому".

На його думку, українські політичні сили мають повторити рішення Європейського Союзу.



«Я сподіваюся на рішення Сполучених Штатів – застосувати санкції проти вищого керівництва Російської православної церкви як структури ФСБ, яка підриває єдність українців, яка працює проти України, яка чинить злочини проти людства», – наголосив Порошенко.

«Ми чекаємо рішення вже днями від українського РНБО, української влади. І наша політична сила в парламенті донесе меседж Європейської народної партії щодо цих необхідних рішень», – зазначив Порошенко.