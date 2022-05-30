Шостий санкційний пакет має бути узгоджений, він має бути ефективним, включно з нафтою. Росія має відчувати ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи. А Європа, щоб нарешті стала незалежною, як і Україна, від російської енергетичної зброї, хоча б від її нафтової частини.

Про це у своєму зверненні до Європейської Ради повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, 8 квітня, на 44-й день цієї війни, був запроваджений п’ятий санкційний пакет Євросоюзу. Минуло вже 52 дні, і Росія за цей час вбила ще 74 дитини та знищила 960 закладів освіти.

“За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала більше 2400, майже 2,5 тисячі різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їхньої агресії”, - повідомив Зеленський.

Він пояснив, що не звинувачує Європу у війні, провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але президент України висловив впевненість, що кожному з європейських лідерів очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію.

“Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?” - такі питання президент України поставив перед Європейською Радою.

Зеленський зазначив, що наслідки агресії Росії вийшли за межі нашого континенту, і обов’язково повернуться звідти ще більшими проблемами для всієї Європи. Масштабний голод в Африці, в країнах Азії означатиме, що південній і південно-східній Європі загрожує нова масштабна міграційна криза.

“І коли ви чуєте з Москви шантаж продовольством, то знайте, будь ласка, що це їхній свідомий удар, насправді, по ваших суспільствах. Щоб забезпечити цей удар, Росія просто використовує народи Африки і Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду. Щоб люди звідти масово втікали до вас. Чи ви готові до цього? Я думаю, що ні”, - промовив Зеленський.

Президент нагадав, що торік Росія створила умови, щоб рекордно зросли газові ціни. Вкладаючись у нестабільність, Росія робить так, щоб всі енергетичні ціни зашкалювали, щоб європейці протестували, і не проти агресора і їхньої агресії, а проти своїх же держав.

Володимир Зеленський підкреслив, що світ має негайно знайти рішення, яке дозволить запобігти розгортанню продовольчої кризи. Він подякував за зусилля по створенню зелених коридорів для аграрного експорту з України. Але надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни Росії проти України на нашій землі. Не може бути спокійної торгівлі, впевненого агровиробництва, якщо Росія зберігатиме можливість перехоплювати судна з українською агропродукцією, чи наносити удари по наших містах, портах, елеваторах, іншій інфраструктурі.

“Пане Президенте Мішель! Ви нещодавно були в Одесі і були змушені спуститися в укриття через ракетну атаку. Пан Президент відчув на собі те, про що я зараз говорю. А якщо це відчувалося навіть на такому рівні, то чому Росія досі не визнана державою-терористом, державою-спонсором тероризму?” - запитав президент України в голови Європейської Ради Шарля Мішеля, і додав, що ніколи європейський дім не був і не буде завершений без України, ніколи не буде повноцінної європейської сили без України. Те, що Україна залишалась уламком Європи, за кордонами європейських держав, сприяв тому, що в Росії розвинувся агресивний апетит на захоплення сусідів.

Володимир Зеленський зазначив, що тільки розширенням, посиленням європейської єдності можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і в 2014 році, і навіть в 1968 чи в 1956-му роках.

Він підкреслив, що на стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського Союзу для України. Україна надала відповіді на запитальник щодо кандидатства у ЄС 8 квітня безпрецедентно швидко, і розраховує на таку ж реакцію Європи.

Україна відкидає будь-які намагання відшукати нікому не потрібну, будь-яку альтернативу або знайти щось ще для нашої держави. Для України потрібно бути такими, як Європа, і вона хоче отримати статус кандидата.

“Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу. І ті окремі, деякі держави, які ще досі не впевнені в нас, і ви добре це знаєте, насправді, я впевнений, що змінять свої думки. І покажуть нашу об'єднану силу. Силу наших народів, які безпрецедентною більшістю підтримують наше членство в Європейському Союзі. Силу ваших народів, силу ваших держав і об’єднаної Європи”, - запевнив Володимир Зеленський.

Президент додав, що нам потрібен спільний митний простір, спільний платіжний простір, і спільний роумінговий простір, щоб наші переселенці, а їх більше 5 мільйонів, не відчували дискримінації. І, звичайно, абсолютно необхідною є подальша збройна та фінансова підтримка для України. Необхідно знайти і заморозити, а потім конфіскувати всі російські активи і направити їх на відбудову і компенсацію завданої війною шкоди.

Володимир Зеленський повідомив, що з багатьма вже почата розмова про відбудову України, створюється масштабний план відновлення, активовано глобальний проект підтримки United24.

“Сьогодні внаслідок російського обстрілу Херсонської області України загинула дівчинка, їй було 9 років. Ще двоє дітей поранені: і немовля 7 місяців, і дівчинка 5 років. Жодна нормальна людина не може просто змиритись з цим. З такими злочинами. Щоденними. Це свідомі вбивства російськими військовими наших цивільних, наших дітей. Вони точно знають, по кому вони стріляють”, - розповів присутнім Володимир Зеленський, і додав, що розраховує на їх принциповість і активність у тому, щоб кожен російський військовий, який вбивав чи катував наших людей, і кожен командир, який віддавав такі накази чи потурав цьому, – постали перед судом. Європа точно може це зробити.

Раніше повідомлялось, що в Брюсселі відбудеться дводенний спеціальний саміт лідерів Європейського Союзу за участю президента України Володимира Зеленського, він виступить перед лідерами ЄС через відеозв'язок.