«Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років».

Омбудсман Людмила Денісова підтвердила плани Верховної Ради відправити її у відставку 31 травня. Вона наголосила на порушенні законної процедури звільнення та 5 статей Конституції.

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила про це на брифінгу, передає кореспондент LB.

«Мені стало відомо, що за командою Офісу президента України завтра планують звільнити мене з посади Уповноваженої ВРУ з прав людини. Мені надійшло смс повідомлення, де після наради в президента було прийнято рішення про звільнення та прохання до депутатів підписатися про висловлення недовіри до мене», — заявила вона.

З її слів, Офіс президента «не влаштовує моя активність, як омбудсмана. Моя активна діяльність по збору та аналізу інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років».

Вона додала, що спікер ВРУ Руслан Стефанчук підтвердив про збір підписів народних депутатів для її відставки. Також планується засідання профільного Комітету ВРУ з прав людини.

Денісова підкреслила, що 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259–ІХ. За яким звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати України, Голови Національного банку України та інших може відбуватися без застосування процедур, встановлених спеціальними законами України. Питання про висловлення недовіри таким посадовцям може бути ініційовано Головою Верховної Ради України або не менш як однією четвертою народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

«Але застосування вищезазначеного механізму для усунення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини буде порушенням як мінімум п’яти статей Конституції України. А також законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», Паризької конвенції та Венеційських принципів», — застерегла вона.

Нагадаємо, що в коментарі LB голова профільного комітету ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відсутність необхідних документів для відставки Денісової для розгляду на засіданні. За регламентом, такі документи про відставку омбудсмана мають надійти у профільний комітет за 24 години до їхнього розгляду у сесійній залі.

Водночас фракція «Слуга народу» вже планує провести засідання фракції щодо цього питання. Наразі питання нової кандидатури в разі відставки Денисової ще не розглядалося.