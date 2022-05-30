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Ідея Європейського політичного союзу не є альтернативою членства України в ЄС, – Кулеба

Голова МЗС Франції Катрін Колонна пояснила задум Емманюеля Макрона.

Ідея Європейського політичного союзу не є альтернативою членства України в ЄС, – Кулеба

Ідея президента Франції Емманюеля Макрона про створення Європейського політичного союзу не є альтернативою членства України в ЄС.

Про це заявив голова української дипломатії Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з очільницею МЗС Франції Катрін Колонна.

"Ви добре знаєте, як нам в Україні набридли особливі рішення, напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які вигадують в окремих європейських столицях для України. Нам потрібна чітка юридична фіксація того, що Україна є частиною Європейського інтеграційного проєкту. Такою фіксацією стане надання Україні статусу кандидата", – зазначив Кулеба.

Голова МЗС України додав, що його французька колега пояснила, що задум президента Макрона про створення Європейського політичного союзу не альтернатива членству України в ЄС чи третє рішення, а загальноєвропейський процес, який зробить сильнішою і Україну, і ЄС.

Нагадаємо, сьогодні Катрін Колонна прибула з візитом до України. Колонна очолила МЗС 20 травня цього року. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.

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