Ердоган запланував 30 травня розмови з Зеленським і Путіним

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в понеділок, 30 травня, у нього запланована телефонна розмова з президентами України й Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Anadolu.

Ердоган пояснив, що насамперед озвучить своє прохання зберігати канали для діалогу й дипломатії, аби мати можливість досягти миру в Україні шляхом перемовин. Турецький президент розповів про це журналістам на борту президентського літака, повертаючись із Баку.

Нагадаємо, що 18 травня представники сімей захисників Маріуполя відвідали столицю Туреччини Анкару та звернулися з проханням сприяти збереженню життів їхніх рідних і всіх військових, які були на металургійному комбінаті "Азовсталь". Туреччина виступала посередником у перемовинах з приводу евакуації важкопоранених з Азовсталі.

Перед цим Реджеп Ердоган звертався до Путіна, щоб той дозволив вивезти захисників Азовсталі в Туреччину через порт у Бердянську.