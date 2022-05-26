Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?

Втім, в опозиції плани «слуг» щодо звернень до РНБО та СБУ про неприпустимість таких дій КСУ вже назвали тиском на вищу судову та незалежну гілку вдали.

В «Слузі народу» таке рішення КСУ про перехід у письмовий формат без публічних виступів сторін назвали не просто новою зрадою. А загрозою повалення державної цілісності в умовах війни, що призведе до законодавчого вакууму та справжнього хаосу на місцевому рівні.

Конституційний Суд України днями змінив з усної, тобто відкритої, на письмову форми розгляду проваджень по декількох резонансних поданнях народних депутатів «Батьківщини», ОПЗЖ та групи «За майбутнє». Мова йде про можливе скасовування у закритому режимі закону про ринок землі та новий адміністративно-територіальний устрій.

Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Справи по землі та адмінустрою дворічної давнини

Ввечері 24 травня Конституційний Суд України повідомив про зміну форм проваджень по декількох резонансних справах щодо ринку землі та реформи децентралізації. Важливо, що ці подання народних депутатів фракцій ОПЗЖ та «Батьківщини», групи «За майбутнє» були направлені на розгляд КСУ ще два роки тому. Та не розглядатися судом весь цей час.

Тоді, коли по всій країні триває воєнний час, суд дав «по газах» по трьох таких провадженнях, які стосуються засадничих реформ. Ба більше, вирішив їх розглядати не в усній формі з запрошенням на відкриті дебати усіх сторін. Нова - письмова форма - означатиме, що ці справи розглядатимуться КСУ лише на основі вже наявних матеріалів та без заслуховування суб’єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради та Президента у КСУ, експертів і фахівців.

Мова йде про два «земельні» подання 48 та 53 народних депутатів фракцій ОПЗЖ, «Батьківщини», частини мажоритарників групи «За майбутнє» про відповідність Конституції Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та деяких положень Земельного кодексу. Цей закон з блокуванням трибуни, численними мітингами під Радою було прийнято вночі на позачерговому засіданні за участю Президента Володимира Зеленського ще 31 березня 2020 року.

Фото: Макс Требухов

Опозиція намагалася заблокувати його підписання, подавши 13 проєктів постанов про скасування результатів схвалення. Після їх відхилення голова держави зміг лише у червні того ж року поставити свій підпис під базовим законом про ринок землі, який запустили для фізичних осіб з липня 2021. У травні 2020 дві групи нардепів ОПЗЖ та «Батьківщини», з групи «За майбутнє» направили до КСУ ці два подання, наполягаючи, що прийнятий закон суперечить ст. 22 Конституції про права та свободи громадян, ст. 13 та 14 про те, що «земля є об’єктом права власності українського народу». Та вимагаючи проведення Всеукраїнського референдуму щодо земельного питання.

Лише через рік, у червні 2021 року, суд оголосив про початок розгляду цих земельних справ, коли під КСУ знову проходили масові мітинги.

Врешті, до кінця травня вже цього року розгляд справ по суті був заморожений. На що неодноразово скаржилася «Батьківщина».

Поіменні списки нардепів, які подали два подання до КСУ щодо відповідності Конституції закону про ринок землі

Третє подання 49 парламентарів стосувалося відповідності Основному Закону Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», яка також була прийнята парламентом ще у липні 2020 року.

Нардепи з «Батьківщини», ОПЗЖ та частини «Європейської солідарності» звернулися до КСУ у жовтні того ж року. Заявивши, що новий адміністративно-територіальний устрій має бути закріплений законом, а не постановою Ради.

Підрив територіальної цілісності та загроза хаосу?

Член Комітету з питань місцевого самоврядування, депутат фракції «Слуга народу» Віталій Безгін у спілкуванні з LB.ua нагадав, що постанова про ліквідацію та утворення районів фактично закріпила новий адміністративно-територіальний устрій. «Це підсумок реформи децентралізації, яку розпочали ще наші попередники: за Голови Уряду Володимира Гройсмана. Ми поклали край радянському адміністративно-територіальному устрою ще 60 років минулого століття. Тобто ліквідували старі 490 районів та утворили нові 136 районів з чітким переліком понад 1469 територіальних громад плюс Київ. На основі цього нового устрою відбулися останні місцеві вибори (жовтень 2020). Це каркас та база усього устрою… Якщо КСУ визнає цю постанову неконституційною, то ризики та наслідки будуть тотальними для усього. Кожна громада, відповідно до цієї постанови, обрала свої керівні органи, має певні міжбюджетні відносини з центром, за цей період ухвалена купа рішень на місцевому рівні. Знесення цієї постанови поставить під сумнів усі подальші кроки на місцевому рівні. Це буде тотальний хаос», — не виключає він.

Фото: Децентралізація Віталій Безгін

За його словами, ця справа всі ці два роки «кволо лежала у КСУ». Розгляд формально розпочали минулого року, але де-факто нічого не відбувалося. Засідання постійно переносилися. «Аж раптом зараз, коли частина територій — окупована ворогом, суд оголосив про розгляд справи у письмовому, а значить закритому режимі. Це синонім того, що рішення буде ухвалено кулуарно. Те, що взагалі зараз почали розгляд цього питання — це загроза територіальній цілісності, державному ладу. Якщо КСУ визнає неконституційним чинний адмін устрій, це буде справжній вибух, це міна під основні засади».

Безгін наголосив, що готує листи на РНБО та СБУ «щодо неприпустимості таких дій КСУ, коли такі резонансні справи по землі та устрою хочуть розглянути у закритому режимі. Бо в наших умовах — це вже рівнозначно злочину. Звісно, юридичних наслідків для КСУ від цих звернень на Данилова та Баканова бути не може. Однак таким чином ми хоча б хочемо привернути увагу щодо неприпустимості такого формату розгляду», — додав він.

Постійна представниця ВРУ у КСУ, членкиня правового комітету Ради, депутатка «Слуги народу» Ольга Совгиря повідомила в коментарі LB.ua, що вже спрямувала клопотання до КСУ про необхідність розгляду цих подань виключно в усній формі.

Вона підтвердила, що КСУ має право переводити розгляд справ з усної у письмову форму. Такі прецеденти були й неодноразово. «Але справи по землі та адміністративно-територіальному устрою — суспільно важливі та резонансні. Розгляд їх лише на основі вже наявних поданих матеріалів без публічних дебатів та заслуховування усіх сторін з експертами — дуже ризиковано. Тим більше, що ще з самого початку КСУ давав чітке роз’яснення, що їх розгляд буде в усній формі. По поданню щодо ринку землі вже була запрошена маса експертів. По поданню щодо районів — трохи менше. Тепер же, після двох років, у воєнний час — ці рішення просто «завернули».

Фото: надано Ольгою Совгирею Ольга Совгиря

Совгиря підкреслила, що ризик визнання неконституційною постанови про утворення нових районів — «взагалі мега ризиковано зараз. Це засади конституційного ладу. Якщо КСУ зараз вже скасує та не відтермінує набрання чинності цього рішення на період після воєнного стану, це призведе до законодавчого вакууму усього адмінустрою. Це потягне невизначеність: де райони, де ОТГ, які між ними відносини, як будуть працювати військові адміністрації. Така невизначеність правового регулювання на місцевому рівні зруйнує теперішній порядок… Це закидання КСУ хмизу у багаття, яке вже горить… І невідомо: які сили та хто зможе скористатися таким законодавчим вакуумом, в чиїх інтересах? В цьому велике питання», — попереджає вона.

В опозиції такі закиди «Слуги народу» назвали безпідставними, а дії монобільшості з листами на РНБО та СБУ — тиском на КСУ.

Так, нардеп «Батьківщини» та доктор юридичних наук Михайло Цимбалюк звернув увагу, «що КСУ всі ці два роки не розглядав ці справи, бо насправді з самого початку правова позиція була на користь заявників («Батьківщини» та ОПЗЖ, «За майбутнє»). Бо закон про ринок землі порушує відразу цілу низку статей Конституції. Засадничу — про те, що земля належить народові. Якби тільки КСУ взявся за розгляд, то рішення ще до війни було б однозначним. Це очевидно навіть для правників третього курсу. Теж саме стосується адмінустрою, який встановили постановою та без жодного обґрунтування обласних адміністрацій такого нового розподілу. Оскільки вони формували нові райони, але без обов'язкового економічного підґрунтя та роз’яснень. Банально місцеві князьки на практиці розподілили вплив за рішенням центру. Україну поділили на свій розсуд. На практиці, як ми бачимо, такий розподіл не усюди ефективний. КСУ у цьому питанні мав би давно прийняти законне рішення. Якщо тепер судді будуть керуватися юридичною стороною, то рішення по цих поданнях мають бути однозначні. Хоча на суд таким чином я не хочу жодним чином тиснути», — розповів він LB.ua.

Фото: 4studio.com.ua Михайло Цимбалюк

Цимбалюк вважає, що КСУ два останні роки був паралізований через постійне протистояння з Банковою, коли президент відкликав частину його складу.

Факт зміни форми розгляду проваджень з усної на письмову він як раз пов’язує з воєнним станом та новими реаліями безпеки. «Тому чим швидше суд ухвалить рішення, тим менше в державі буде ухвалено дурниць. Тим скоріше усе можна буде повернути у правове річище. Якщо говорити про земельну реформу, то в умовах війни цю землю взагалі треба берегти на ціну золота».

З юридичної точки зору, з його слів, скасовування земельної реформи не буде означати автоматичне розірвання вже укладених договорів. «Це може бути лише пересторогою для укладання нових угод щодо купівлі чи продажу… Що ж до адміністративного устрою, то КСУ своїм можливим рішенням може зобов'язати привести законодавство у відповідність до свого висновку. А це у Верховній Раді можна буде зробити протягом 2-3 тижнів. Тому не треба лякати хаосом».

Весь галас — боротьба за керівництво в КСУ?

Заслужений юрист України та нардеп минулих скликань Леонід Ємець теж рекомендував не шукати чорну кішку в темній кімнаті та не політизувати процес. КСУ має повне право та може змінювати форми розгляду проваджень.

«Триває війна. Усне провадження передбачає певну процедуру: повідомлення сторін, анонсування засідань заздалегідь, збір суддів у повному складі, народних депутатів, як представників сторін. Це така історія. Може ж прилетіти, та на цьому КСУ у нас тоді взагалі закінчиться. Тому з цієї точки зору перехід у письмову форму провадження має резон. Судді будуть формувати свою позицію у письмовому вигляді. За наявністю окремої думки того чи іншого судді, це також передбачено. Але все це буде без викликання сторін та відкритих засідань», — розповів він LB.ua.

Фото: Макс Требухов Леонід Ємець

З іншої сторони, на його думку, звісно, по таких резонансних питаннях, як земля та адмінустрій, розгляд у письмовій формі — це «менше прозорості, бо публічна змагальність сторін прибирається. Однак сторони все ж зможуть надати свої письмові роз’яснення. Тому однозначно сказати: це зради чи ні — неможливо. Це мінус відкритості. Втім, ця ж публічність та постійні засідання можуть стати загрозою для самого суду, враховуючи воєнний стан».

Водночас Володимир Шаповал — заступник голови Конституційного Суду України у 2002-2005 роках, з 2005 року по червень 2007 року – представник Президента України у Конституційному Суді України та ексголова ЦВК — у спілкуванні з LB.ua озвучив зовсім іншу версію причин фактичного протистояння «слуг народу» та КСУ.

«КСУ, як казав один добродій, слово дав, а потім забрав. Насправді зміна форми провадження — це звичне явище. Мотивувати це суд може чим завгодно. А сама мотивація взагалі може бути не оголошена. Думаю, тут є дві причини. Для зовнішнього загалу це легко можна пояснити умовами воєнного стану. Повітряні тривоги й так далі зараз звучить переконливо. Хоча не вважаю, що судді бояться чогось падаючого згори. Бо на них давно «впало» все, що треба. Гадаю, що питання в іншому та є глибинні чинники. Ми бачимо, як Сергій Головатий виконує обов'язки голови КСУ, бо Тупицький вже повністю нівелювався», — сказав Шаповал.

Фото: Макс Требухов Володимир Шаповал

За його інформацією, в самому суді почалися активні рухи та боротьба за крісло нового керманича. У час воєнного стану немає жодних обмежень щодо обрання членами КСУ нового керівництва.

«Наразі є не менше 4-5 кандидатів на цю посаду. І всі вони «промацують» ситуацію. Бо ж, якщо можна було Тупицькому, чому не я? Це означає, що всі вони дуже піддатливі до зовнішніх «подач»… Грішна справа цим не користуватися… Які потрібні усні слухання у час війни? Кому це потрібно? Тим більше, що за цей час, скоріше за все, позиція у суддів вже склалася по цих поданнях. Я не нічого не закидаю, але, на мою думку, ми спостерігаємо профілактичні дії до КСУ, який вже чинив дурниці», — резюмував він.