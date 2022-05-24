«Ми маємо завжди памʼятати, що вистояли протягом трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає державу. І ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких убили окупанти».

«Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на нашу землю, на Україну». Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

”Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів. Три місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну”, - зазначив президент.

Він додав, що за цей час 15 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12 550 військовослужбовців ЗСУ, 1801 воїн Нацгвардії, 205 прикордонників, 182 поліцейських, 167 працівників СБУ, 138 представників ДСНС, 99 воїнів Головного управління розвідки, 38 працівників Держспецзвʼязку. Також серед них працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони.

З 24 лютого 155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 – посмертно.

Вже деокуповано 1016 населених пунктів України.

Зеленський зазначив, що кожна з таких цифр – це історія надзвичайної сміливості й самопожертви.

Це героїчний захист Маріуполя. Це успіхи в битвах за Київ, за Чернігів, Суми й Харків. Це героїчна оборона на Донбасі. Це захист Одеси, Миколаєва та всього нашого півдня.

Це протести та спротив у тих містах і тих громадах України, які нам ще належить звільнити.

Президент звернув увагу на неадекватність заяви Росії про те, що вони нібито спеціально “пригальмовують” наступальні дії, і пояснив це тим, що росіяни просто намагаються виправдати свої невдачі у намаганні зламати Україну.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз на Донбасі ситуація вкрай складна, туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе.

Президент наголосив, що чим довше триває ця війна, то більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для всього вільного світу.

“Тому постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала”, - повідомив Зеленський.

Він розповів, що вже створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та екс-генсекретарем НАТО Расмуссеном, до складу якої увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки й оборони, дипломатії. Їхнє завдання – виробити такий формат гарантій, який працюватиме не кілька місяців чи років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців.

Володимир Зеленський сьогодні скоординував позиції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем з питань допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

Також пройшли перемовини президента України та премʼєр-міністра Канади Джастіно Трюдо. Вони стосувались оборонної підтримки України, подальшої політичної взаємодії й надання всього обсягу допомоги, зокрема фінансової, яка необхідна, щоб подолати окупантів.

Володимир Зеленський провів нараду з керівниками й керівницями кримського напрямку нашої політики, зокрема з Тамілою Ташевою, постійним представником президента України в Автономній республіці Крим.

Президент подякував всім українським військовим, розвідникам, прикордонникам, саперам, рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, нацгвардійцям, звʼязківцям, дипломатам, волонтерам, журналістам, усім працівникам транспорту, Укрзалізниці, енергетики.

Всім, хто забезпечує логістику, організовує евакуацію, відновлює життя на звільненій території, продовжує навчати школярів, навчати студентів. Кожному й кожній, хто зберігає бізнес, а отже, робочі місця для наших громадян. Усім, хто працює, рятує, допомагає й просуває українські інтереси у світі.

Як раніше повідомлялось, президент Володимир Зеленський наголосив, що найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих українців.