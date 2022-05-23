Без корупції та олігархів, - Зеленський у Давосі розповів, якою бачить Україну після перемоги над РФ

Президент зауважив, що війна з Росією може повторитися.

Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, позбудеться корупції та впливу олігархів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, який взяв участь в онлайн-форматі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Це буде сильна держава, у якої будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що з таким сусідом будь-якої миті може бути будь-що, і, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися. Впевнений, ми повинні створити такі умови, щоб люди, бізнес не боялися розвиватись у нашій державі", – сказав Зеленський.

Він додав, що в державі "немає наміру відроджувати ті чи інші корупційні кроки, корупційні інституції, олігархічний вплив".

"Цього всього в Україні не буде. І нічого цього зараз уже немає. Саме така держава – потужна, модна, технологічна й безпечна, яка при цьому всьому готова будь-якої миті захистити свою землю й людей", – наголосив Президент.

Нагадаємо, раніше ЗМІ анонсували виступ Президента України на форуму в Давосі в день відкриття конференції.

Також нині Зеленський під час звернення до учасників форуму згадав про трагічну загибель від російських обстрілів 87 людей у Десні на Чернігівщині.