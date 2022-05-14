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​Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, – Bloomberg

Форум особисто відвідають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міський голова Києва Віталій Кличко.

​Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, – Bloomberg
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Форум відбуватиметься в Давосі з 22 по 26 травня. Виступ президента України запланований на 23 травня – день відкриття конференції, передає агентство Bloomberg.

Окрім цього, форум особисто відвідають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міський голова Києва Віталій Кличко.

"Світ перебуває в історичному поворотному моменті, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем", – заявив речник ВЕФ Янн Цопф.

На його думку, обговорення разом з українськими високопосадовцями подій в уряді, бізнесі та суспільстві, а також майбутнього України, яке вплине на всю глобальну спільноту, буде важливим "українським моментом".

Як повідомляли, 10 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив участь України в цьогорічному економічному форумі в Давосі із президентом ВЕФ Борге Бренде. Єрмак наголосив на важливості використання майданчика форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України. 

Зокрема йшлося про проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку України. Метою такого заходу є фінансування відбудови зруйнованих Росією українських населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.

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