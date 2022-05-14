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В окупований Херсон приїхала віцеспікерка Держдуми, щоб зібрати "соціальні запити"

"Кожна сім'я повинна зрозуміти, що ми почуємо кожне завдання".

В окупований Херсон приїхала віцеспікерка Держдуми, щоб зібрати "соціальні запити"
Фото: скрин відео

Віцеспікерка Державної думи РФ Анна Кузнєцова приїхала в окупований російськими військами Херсон. Причиною візиту високопосадовиці влада країни-окупанта назвала збір соціальних запитів місцевого населення.

"Віцеспікер Держдуми Кузнєцова відвідала Херсон, де обговорила з владою регіону першорядні завдання: соцзахист, безперебійне постачання продуктів, дитячу медицину та освіту", – передає РИА Новости.

"Кожна сім'я повинна зрозуміти, що ми почуємо кожне завдання. Ми спеціально приїхали, щоб зібрати всі ці потреби, запити, які є по лінії соціальної підтримки, і знайти відповіді на них найближчим часом", – заявила Кузнєцова на зустрічі з окупаційним "главою" Херсонської області Володимиром Сальдо.

За попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку маршрут пролягав через Олександрівку та Снігурівку, а коли їх закрили окупанти – через Давидів Брід у Кривий Ріг. Втім, вже більш як тиждень ця дорога закрита.

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