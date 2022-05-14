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Захисники Маріуполя з 24 лютого знищили 6 тис. окупантів, зокрема генерала РФ, – "Азов"

На штурм міста ворог кинув свої елітні підрозділи.

Захисники Маріуполя з 24 лютого знищили 6 тис. окупантів, зокрема генерала РФ, – "Азов"
Фото: скрин відео

Захисники Маріуполя від початку повномасштабної війни знищили близько 6 тисяч російських загарбників і понад 100 одиниць бронетехніки.

Про це заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар ("Калина") заявив під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", – сказав Паламар.

Заступник командира полку "Азов" зазначив, що на штурм Маріуполя ворог кинув свої елітні підрозділи.

"Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-тя бригада ВДВ. Це 346-та бригада ГРУ, спецназ. Це 22г-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-та бригада чорноморського флоту. Це 155-та Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", – розповів він.

Святослав Паламар наголосив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", – зауважив український військовий.

Паламар наголосив, що оборона Азовсталі, яку намагаються штурмувати російські війська, триває. Він запевнив, що українські бійці будуть чинити опір ворогові "доки у нас буде змога".

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