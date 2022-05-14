Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб

Ворог посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України зберігається, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 суботи, 14 травня.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил російської федерації з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка. Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку з метою утримання захопленої території відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.