Українські бійці знищили на сході 130 окупантів і відбили 9 атак, – ОТУ "Схід"

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 130 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

танків – 2;

БТР – 1;

БМП – 5;

БМД – 1;

міномети – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 2.

Нагадаємо, десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдали потужні удари по ворогу.