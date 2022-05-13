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Українські бійці знищили на сході 130 окупантів і відбили 9 атак, – ОТУ "Схід"

Крім живої сили, українські воїни знищили багато техніки росіян.

Українські бійці знищили на сході 130 окупантів і відбили 9 атак, – ОТУ "Схід"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 130 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Російські окупанти зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 2;
  • БТР – 1;
  • БМП – 5;
  • БМД – 1;
  • міномети – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку Сіверський Донець черговий раз завдали потужні удари по ворогу. 

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